رحل زوجان معمران من قرية أبو سنيطة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، في مشهد إنساني مؤثر أعاد إلى الأذهان حكايات الوفاء التي لا تنتهي، بعدما فارق كلٌ منهما الحياة بفارق أسبوع واحد فقط.

توفي طه إبراهيم خلف، 97 عامًا، يوم الاثنين الماضي، وشيّع الأهالي جثمانه إلى مثواه الأخير، قبل أن تلحق به زوجته مباركة عبدالعاطي حماد، 93 عامًا، أمس الاثنين، وسط حالة من الحزن بين أبناء القرية الذين أكدوا أن الزوجين كانا نموذجًا للمودة والترابط على مدار عشرات السنين.

وأفاد مصدر مقرب من الأسرة لموقع "مصراوي"، بأن الراحل كان يعمل مزارعًا لسنوات طويلة، قبل أن يتوقف عن العمل بسبب ظروفه الصحية قبل سنوات، فيما لم تتحمل زوجته فراقه طويلًا، لترحل بعده بأيام قليلة، وكأن القدر كتب أن تنتهي رحلتهما فى الدنيا معًا.

ومن المقرر تشييع جثمان الزوجة ظهر اليوم الثلاثاء، ليودع الأهالي قصة زوجين جمعتهما الحياة طويلًا، واختتمها الرحيل في توقيت متقارب، تاركين خلفهما سيرة طيبة وذكرى إنسانية مؤثرة بين كل من عرفهما.