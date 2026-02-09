هل يستمر لمونديال 2026؟.. الجامعة المغربية تحسم مصير الركراكي

حسم الاتحاد المغربي لكرة القدم، مصير وليد الركراكي من تدريب منتخب المغرب في الفترة المقبلة، بعد أنباء رحيله قبل كأس العالم 2026.

وكشف موقع le360، أن الجامعة المغربية قررت منح الثقة لوليد الركراكي للاستمرار مع أسود الأطلس وقيادة المنتخب في مونديال 2026.

وأكد الموقع أن هناك تعديلات قد يتم إجراءها في الجهاز الفني، دون المساس في منصب الإدارة الفنية بقيادة الركراكي.

وكان منتخب المغرب قد خسر نهائي كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت على أرضه، وذلك في نهائي البطولة أمام منتخب السنغال.

إقرأ أيضًا:

8 صور جديدة لإمام عاشور وزوجته في الحرم المكي



اتحاد الكرة يواسي محمد صلاح في وفاة جده



