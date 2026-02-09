مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

فياريال

- -
22:00

اسبانيول

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

كالياري

دوري أبطال آسيا للنخبة

الوحـــدة

0 0
15:45

أهلي جدة

دوري أبطال آسيا للنخبة

الدحيل

0 1
18:00

الشــارقة

دوري أبطال آسيا للنخبة

شباب الأهلي

0 0
18:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

هل يستمر لمونديال 2026؟.. الجامعة المغربية تحسم مصير الركراكي

كتب : محمد عبد الهادي

06:33 م 09/02/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    وليد الركراكي (1) (1)
  • عرض 9 صورة
    وليد الركراكي (1) (1) (1)
  • عرض 9 صورة
    وليد الركراكي (3) (1)
  • عرض 9 صورة
    وليد الركراكي
  • عرض 9 صورة
    وليد الركراكي
  • عرض 9 صورة
    وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب
  • عرض 9 صورة
    وليد الركراكي مدرب المغرب
  • عرض 9 صورة
    وليد الركراكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حسم الاتحاد المغربي لكرة القدم، مصير وليد الركراكي من تدريب منتخب المغرب في الفترة المقبلة، بعد أنباء رحيله قبل كأس العالم 2026.

وكشف موقع le360، أن الجامعة المغربية قررت منح الثقة لوليد الركراكي للاستمرار مع أسود الأطلس وقيادة المنتخب في مونديال 2026.

وأكد الموقع أن هناك تعديلات قد يتم إجراءها في الجهاز الفني، دون المساس في منصب الإدارة الفنية بقيادة الركراكي.

وكان منتخب المغرب قد خسر نهائي كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت على أرضه، وذلك في نهائي البطولة أمام منتخب السنغال.

إقرأ أيضًا:
8 صور جديدة لإمام عاشور وزوجته في الحرم المكي

اتحاد الكرة يواسي محمد صلاح في وفاة جده

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وليد الركراكي الركراكي منتخب المغرب كأس العالم 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نانسي عجرم بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها.. كيف نسقتها؟
الموضة

نانسي عجرم بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها.. كيف نسقتها؟
عزل عبدالسند يمامة من رئاسة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ
أخبار مصر

عزل عبدالسند يمامة من رئاسة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ
باع "لحم حمير" للأهالي.. السجن 3 سنوات لجزار في الأقصر
أخبار المحافظات

باع "لحم حمير" للأهالي.. السجن 3 سنوات لجزار في الأقصر
بعد 11 عامًا.. ضبط المتهمة بخطف رضيع من مستشفى الشاطبي للولادة بالإسكندرية
أخبار المحافظات

بعد 11 عامًا.. ضبط المتهمة بخطف رضيع من مستشفى الشاطبي للولادة بالإسكندرية
رضوى الشربيني: صمت الركاب في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس أخطر من الواقعة
أخبار مصر

رضوى الشربيني: صمت الركاب في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس أخطر من الواقعة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"النقض" تبطل فوز نائبي منيا القمح وتقضي بإعادة الانتخابات
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة