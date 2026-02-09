"انتهى الإضراب".. مستجدات حاسمة في أزمة رونالدو والنصر السعودي

شهدت الساعات الماضية، تطورات حاسمة في أزمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع نادي النصر السعودي، بعد إضرابه مؤخرًا ورفضه اللعب مع الفريق.

وأعلنت صحيفة "أبولا" البرتغالية، عودة كريستيانو رونالدو إلى تدريبات فريق النصر، بعدما انتهت الأزمة التي عطّلت مشاركته خلال الفترة الماضية، في ظل توصل إدارة النادي إلى اتفاق أنهى حالة الاحتجاج التي قادها قائد الفريق.

وقامت إدارة النصر خلال الساعات الأخيرة بصرف الرواتب المتأخرة لجميع موظفي ومتعاوني النادي، وهو الملف الذي تمسك به رونالدو ودافع عنه بصفته قائد غرفة الملابس، معتبرًا أن ضمان حقوق العاملين يمثل جزءًا من مسؤوليات النادي.

كما شهدت الأزمة خلافات مع صندوق الاستثمارات العامة بشأن ما وُصف بعدم المساواة في معاملة الأندية الكبرى، قبل أن تنجح الضغوط في التوصل إلى حل يعيد الاستقرار داخل النادي.

ورغم عودته إلى التدريبات، لن يشارك رونالدو في مواجهة الأربعاء ضمن دوري أبطال آسيا 2 أمام أركاداغ في تركمانستان، على أن يكون ظهوره المنتظر يوم السبت في الدوري السعودي للمحترفين خلال مباراة الفتح خارج الأرض.