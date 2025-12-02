لا يزال سوء الحظ يلازم نجم وسط منتخب مصر عمرو السولية في البطولة العربية، بعدما أهدر ركلة جزاء اليوم أمام الكويت، في انطلاق مباريات الفراعنة بالبطولة.

وكان عمرو السولية، أهدر ركلة جزاء في مباراة اليوم أمام منتخب الكويت، تم احتسابها لمصر في الشوط الأول، لكنه لم ينجح في ترجمتها إلى هدف، بعد أن سدد الكرة خارج المرمى.

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله، حسم نتيجة مباراة الفراعنة أمام الكويت، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب.

وأعادت ركلة الجزاء التي أهدرها السولية اليوم أمام الكويت، سوء الحظ الذي لازم اللاعب أيضًا في النسخة الماضية، من البطولة والتي أقيمت عام 2021 في قطر أيضًا.

وكان عمرو السولية تسبب في خروج الفراعنة في النسخة الماضية من البطولة، من الدور نصف النهائي، بعدما أحرز هدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 4+90، من عمر المباراة ليمنح تونس بطاقة التأهل للنهائي بهدف عكسي.

مجموعة مصر في كأس العرب

ويتواجد منتخب مصر في النسخة الحالية ببطولة كأس العرب 2025، في المجموعة الرابعة، رفقة كل من: "الإمارات، الأردن والكويت".

وفي سياق متصل، يستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب الإمارات، يوم السبت المقبل الموافق 6 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس العرب.

