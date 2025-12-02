مباريات الأمس
كأس العرب

مصر الثاني

1 1
16:30

الكويت

كأس العرب

السعودية

2 1
19:00

عمان

الدوري الإنجليزي

فولهام

0 2
21:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

نجم منتخب مصر يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الكويت بكأس العرب

كتب - يوسف محمد:

08:51 م 02/12/2025
حصد محمد مجدى أفشة لاعب وسط منتخب مصر الثاني، جائزة أفضل لاعب في مباراة الفراعنة أمام الكويت، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس العرب.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة منتخب مصر أمام الكويت، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب.

ونجح محمد مجدى أفشة، في تسجيل هدف التعادل لمنتخب مصر في الدقيقة 87 من عمر المباراة، من علامة الجزاء، بعد دخوله بدلا من محمد النني في الشوط الثاني.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، رفقة كلا من: "الإمارات، الكويت والأردن".

وتقام بطولة كأس العرب في قطر، خلال الفترة من 1 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 من الشهر ذاته، بمشاركة 16 منتخب عربي.

موعد مباراة مصر المقبلة

ويستعد منتخب مصر الثاني لملاقاة نظيره منتخب الإمارات، يوم السبت المقبل الموافق 6 ديسمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة الثانية بدوري المجموعات بكأس العرب.

"أهلاوي وبحبك".. الجماهير المصرية تلتقط صورًا تذكارية مع شيكابالا

"ياسين مرعي أقلهم".. تقييمات لاعبي منتخب مصر ضد الكويت

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر ضد الكويت محمد مجدي أفشة كأس العرب منتخب مصر

