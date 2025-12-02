مباريات الأمس
"أهلاوي وبحبك".. الجماهير المصرية تلتقط صورًا تذكارية مع شيكابالا

كتب : هند عواد

08:17 م 02/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    شيكابالا مع الجماهير المصرية (4)
  • عرض 4 صورة
    شيكابالا مع الجماهير المصرية (2)
  • عرض 4 صورة
    شيكابالا مع الجماهير المصرية (3)

التفت الجماهير المصرية في مباراة مصر والكويت بكأس العرب، حول محمود "شيكابالا"، نجم الزمالك السابق، لالتقاط صورٍ تذكارية معه.

ونشر الحساب الرسمي لقنوات الكأس على موقع "فيسبوك"، مقطع فيديو لمحمود شيكابالا، وهو يلتقط صورًا مع الجماهير المصرية "بينهم مشجعون يرتدون قمصان الأهلي" في المدرجات، وكتب: "محمود عبد الرازق 'شيكابالا' وصور تذكارية مع الجماهير المصرية بعد مباراة الكويت في بطولة كأس العرب قطر 2025".

وقال أحد المشجعين في المدرجات، أثناء التقاط الصورة التذكارية مع شيكابالا: "أنا أهلاوية وبحبك يا شيكا".

وتعادل منتخب مصر مع الكويت بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العرب.

الجماهير المصرية تلتقط صور مع شيكابالا مباراة مصر والكويت بكأس العرب محمود شيكابالا

