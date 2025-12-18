مباريات الأمس
"أهداف متبادلة وتتويج للأسود".. ملخص شوط المغرب والأردن الثاني والاضافي في نهائي كأس العرب

كتب : نهي خورشيد

09:48 م 18/12/2025
    المغرب والأردن
    المغرب والأردن
    المغرب والأردن
    المغرب والأردن
    منتخب المغرب
    المغرب والأردن
    المغرب والأردن
    المغرب والأردن

توج منتخب المغرب مساء الخميس بلقب كأس العرب 2025 بعد فوزه المثير على نظيره الأردني بنتيجة 3-2، في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

ومع انطلاق الشوط الثاني، دخل المنتخب الأردني بقوة، بعدما أرسل مهند أبو طه عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، قابلها علي علوان برأسية قوية استقرت داخل الشباك معلناً عن هدف التعادل في الدقيقة 48.

رد المنتخب المغربي لم يتأخر، إذ شن عدة محاولات هجومية، أبرزها في الدقيقة 51 عندما أرسل أزارو كرة عرضية وصلت إلى مروان سعدان الذي سددها برأسه قوية، لكنها مرت بجوار القائم. وواصل أسود الأطلس ضغطهم، وفي الدقيقة 62 وصلت كرة عرضية أخرى داخل المنطقة، حاول أزارو التعامل معها دون نجاح، قبل أن يتدخل دفاع الأردن لإبعاد الخطر.

وفي الدقيقة 65، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الأردن بداعي لمسة يد على المهديوي لاعب المغرب الثاني، لينفذها علي علوان بنجاح في الدقيقة 68، مسجلاً الهدف الثاني للنشامى بعد تسديدة قوية على يمين الحارس.

وقبل نهاية الوقت الأصلي، تمكن المغرب من إدراك التعادل في الدقيقة 88، إثر رأسية من ربيعة حريمات تصدى لها حارس الأردن، لترتد الكرة وتتصادم بالقائم ثم بحمد الله الذي تابعها بتسديدة داخل الشباك.

واتجه اللقاء إلى الأشواط الإضافية، إذ أهدر علي علوان فرصتين محققتين للأردن في الدقيقتين 97 و98 بعد هجمات مرتدة سريعة، كما أضاع حسام أبو الذهب فرصة أخرى بتسديدة قوية مرت بجوار القائم في الشوط الإضافي الأول.

وشهدت الدقيقة 91 تسجيل الأردن هدفاً رائعاً عن طريق مهند أبو طه، إلا أن الحكم ألغاه بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداعي لمسة يد ليؤكد قراره في الدقيقة 92.

وفي الدقيقة 101، حسم المنتخب المغربي اللقب بتسجيل الهدف الثالث، بعدما أرسل بنتايج عرضية داخل منطقة الجزاء، حولها حمد الله برأسه لتصل إلى مروان سعدان الذي لعبها خلفية مزدوجة أعادها إلى حمد الله، ليسددها بقوة داخل الشباك.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فوز منتخب المغرب على الأردن منتخب المغرب بطل كأس العرب 2025 منتخب المغرب منتخب الأردن ملخص شوط المغرب والأردن الثاني ملعب لوسيل

