كتب- نهي خورشيد:

أبدي الألماني وينفريد شايفر مدرب الكاميرون الأسبق، رأيه في الأزمة الأخيرة بين صامويل إيتو ومدرب الأسود غير المروضة "مارك بريس"، وذلك قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، والمقرر لها بالمغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، حتى 18 يناير المقبل.

وقال شايفر في تصريحات خاصة لـ مصراوي:" في الوقت الحالي ليست لدي أي علاقة بالكاميرون، لكن الكاميرون الآن في وضع صعب جداً، الكاميرون خسرت التأهل لكأس العالم أمام الرأس الأخضر "كاب فيردي" هذا غير ممكن، غير ممكن، لكني كنت دائماً أقول في وقتي إنه يجب علينا العمل على الفئات السنية، على الشباب قلت ذلك في كل مرة، والآن ترون أن الكاميرون فقد الجيل الذهبي، وآخر نجاح تحقق كان في عام 2002".

وعن الأزمة بين المدير الفني ورئيس الاتحاد قال:"لا أعرف ماذا يحدث بين مارك بريس إيتو أيضاً، لكن إيتو رئيس جيد، هو يعرف كرة القدم، ولا أستطيع أن أتحدث أكثر".

وأضاف:"الكاميرون بلد خاص جداً، بلد مميز يجب أن تضع اللاعبين في وضع يحبون فيه اللعب من أجل الوطن، أتذكر عندما ذهبت إلى الكاميرون وتحدثت مع جميع اللاعبين".

وتابع شايفر:" زرت اللاعبين في أنديتهم في أوروبا، في مانشستر سيتي، وكنت في وست هام، وكنت مع جميع اللاعبين، وسألتهم: ماذا يجب أن نفعل؟ ماذا نحتاج؟ وكل اللاعبين قالوا كابتن، نحن نحتاج فقط إلى الانضباط، وعندما كان لدينا وزير رياضة أفضل في ذلك الوقت خلال كأس العالم في اليابان وكوريا، صدقني، صدقني، هذا الفريق كان سيصل إلى ربع النهائي".

وواصل:"أنت تسألني دائماً عن الكاميرون لا أعرف، لكن الكاميرون، واللاعبين الذين أعرفهم أيضاً في غانا كان الأمر مهماً جداً، عندما جئت إلى غانا لم يكن هناك فريق متماسك يعمل معاً، تحدثت مع اللاعبين، تحدثت مع جوردان، وتوماس، وأنطوان، وجميع اللاعبين، وبعد ذلك أصبحوا فريقاً حقيقياً".

وأكمل مدرب الكاميرون الأسبق:"الفريق وحده، هو من يمكنه الفوز بالبطولة وهذا هو نفس الشيء في الكاميرون بعد أسبوع واحد فقط، جميع اللاعبين هم من يفوزون، وليس لاعباً واحداً فقط وهذا أمر مهم جداً".

وأتم حديثه قائلاً:"أتمنى الخير للكاميرون أتمنى لهذا البلد الجميل وأتمنى صامويل، فهذا الفريق يمكن أن يحقق نجاحاً كبيراً جداً".