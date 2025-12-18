مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

السعودية

0 0
13:00

الإمارات

كأس العرب

الأردن

2 3
18:00

المغرب (الثاني)

كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

1 1
17:00

مودرن سبورت

كأس السوبر الإيطالي

نابولي

2 0
21:00

ميلان

شايفر لـ مصراوي: صلاح مثل ميسي يمكنه تغيير مجريات أي مباراة

كتب : نهي خورشيد

09:50 م 18/12/2025

وينفريد شايفر

كتب- نهي خورشيد:

تحدث الألماني وينفريد شايفر المستشار الفني الحالي لمنتخب غانا ومدرب الكاميرون الأسبق، عن الفارق بين المغرب ومصر، قبل أيام من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، والمقرر لها خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، حتى 18 يناير المقبل.

وقال شايفر في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"المغرب يتفوق بوضوح على مصر، مصر لا تكون قوية إلا عندما يعرف اللاعبين ذلك".

وتابع مدرب الكاميرون الأسبق :"أنا قلت لهم ذلك مرات عديدة أننا يجب أن نلعب من أجل محمد صلاح".

وأتم حديثه قائلاً:"صلاح مثل ميسي، يمكنه تغيير المباراة، وعندما تفوز، فهذا ليس فوز لاعب واحد فقط، بل فوز كل لاعبي مصر هذا أمر مهم جداً".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الألماني وينفريد شايفر المستشار الفني لمنتخب غانا مدرب الكاميرون الأسبق شايفر لمصراوي صلاح مثل ميسي

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

