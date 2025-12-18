مباريات الأمس
كأس العرب

السعودية

0 0
13:00

الإمارات

كأس العرب

الأردن

2 3
18:00

المغرب (الثاني)

كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

1 1
17:00

مودرن سبورت

كأس السوبر الإيطالي

نابولي

2 0
21:00

ميلان

شايفر لـ«مصراوي»: غانا لم تكن متأهلة قبل قدومي وأثق في مستقبلها القار

كتب : نهي خورشيد

10:30 م 18/12/2025

وينفريد شايفر

كتب- نهي خورشيد:

كشف الألماني وينفريد شايفر مدرب الكاميرون الأسبق، عن دوره الحالي مع غانا، بعد توليه مهمة المستشار الفني لـ النجوم السوداء.

وقال شايفر في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"أنا غير سعيد بشأن غانا، غانا لم تكن متأهلة قبل أن آتي إليها، وعندما تنظر إلى أوروبا ترى أن هناك العديد والعديد من اللاعبين الأفارقة الذين يلعبون بشكل ممتاز في إنجلترا، ألمانيا، بلجيكا، هولندا، وإسبانيا".

وأضاف:"ومعظم هؤلاء اللاعبين في أوروبا هم من غانا، غانا لديها منتخب وطني جيد، وأنا آمل ومتيقن أن كأس الأمم الإفريقية في المغرب ستكون بطولة كرة قدم رائعة، أتمنى التوفيق للجميع، وأتمنى عندما يعود اللاعبين إلى أنديتهم ألا يكون هناك أي لاعب مصاب".

وأتم حديثه قائلاً:"غانا تمتلك لاعبين رائعين، وشعباً رائعاً، وجماهير مميزة وأنا متحمس جداً لكأس العالم في المكسيك وكندا والولايات المتحدة، وآمل أن نتمكن من إسعاد إفريقيا، وأن نجعل إفريقيا سعيدة، وأن نجعل غانا سعيدة، حباً للوطن".

الألماني وينفريد شايفر غانا المستشار الفني لمنتخب غانا أوروبا

جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

