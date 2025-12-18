نجم الأردن يتوج بجائزة هداف بطولة كأس العرب 2025

أحدهم لاعب الزمالك.. ما هي أندية نجوم المغرب المتوجين بكأس العرب 2025؟

حصد النجم الأردني علي علوان، جائزة هداف بطولة كأس العرب 2025، بعدما نجح في تسجيل هدفين في مرمى المغرب اليوم، بنهائي البطولة.

وتلقى المنتخب الأردني الهزيمة، اليوم الثلاثاء، في نهائي بطولة كأس العرب 2025، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة شهدت تألق النجم الأردني علي علوان، الذي أحرز هدفين في مباراة اليوم.

وبثنائية علوان اليوم في مرمى المغرب، تمكن من رفع عدد أهدافه في كأس العرب 2025، إلى 6 أهداف في صدارة ترتيب هدافي النسخة الحالية من البطولة.

ترتيب هدافي كأس العرب 2025

1- علي علوان، الأردن، 6 أهداف

2- كريم البركاوي، المغرب، 3 أهداف

3- عادل بولبينة، الجزائر، 3 أهداف

4- محمد كنو، السعودية، 3 أهداف

والجدير بالذكر، أن منتخب المغرب نجح في حصد لقب كأس العرب للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حق لقب البطولة في عام 2012.

