بعد تتويجه بكأس العرب.. 11 معلومة عن طارق السكتيوي مدرب المغرب
كتب : محمد عبد الهادي
تصدر المدرب المغربي طارق السكتيوي، حديث الوسط الرياضي العربي في الساعات الماضية، وذلك بعد قيادته لمنتخب المغرب للتويج ببطولة كأس العرب 2025.
وقاد السكتيوي منتخب المغرب للفوز على الأردن في المباراة النهائية التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات نهائي كأس العرب.
ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن طارق السكتيوي كالتالي:
وُلد في مدينة فاس يوم 13 مايو 1977.
يحمل الجنسية الهولندية
بدأ مسيرته الكروية عام 1995 مع فئة الشباب بنادي المغرب الرياضي
جده كان لاعبا وحكما في كرة القدم
أبوه وأشقائه الثلاثة لاعبين كرة قدم أيضًا
أول تجربة احترافية خارج المغرب سنة 1997
توج مع بورتو البرتغالي بثلاث ألقاب دوري
حصل على لقب أفضل لاعب في كأس أمم أفريقيا للشباب عام 1997
حائز على دبلوم التدريب من الاتحاد الأوروبي "يويفا"
لعب في الإمارات والبرتغال وهولندا وفرنسا
أعتزل طارق السكتيوي مشواره في سنة 2011
