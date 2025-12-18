بعد تتويجه بكأس العرب.. 11 معلومة عن طارق السكتيوي مدرب المغرب

أحدهم لاعب الزمالك.. ما هي أندية نجوم المغرب المتوجين بكأس العرب 2025؟

"سأحصل على الجنسية الأردنية".. أول تعليق من جمال السلامي بعد خسارة كأس

أول تعليق من أشرف بن شرقي بعد تتويج المغرب بلقب كأس العرب

"بعد فوز المغرب".. 8 صور لظهور محمد أبو تريكة رفقة أشرف بن شرقي

تصدر المدرب المغربي طارق السكتيوي، حديث الوسط الرياضي العربي في الساعات الماضية، وذلك بعد قيادته لمنتخب المغرب للتويج ببطولة كأس العرب 2025.

وقاد السكتيوي منتخب المغرب للفوز على الأردن في المباراة النهائية التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات نهائي كأس العرب.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن طارق السكتيوي كالتالي:

وُلد في مدينة فاس يوم 13 مايو 1977.

يحمل الجنسية الهولندية

بدأ مسيرته الكروية عام 1995 مع فئة الشباب بنادي المغرب الرياضي

جده كان لاعبا وحكما في كرة القدم

أبوه وأشقائه الثلاثة لاعبين كرة قدم أيضًا

أول تجربة احترافية خارج المغرب سنة 1997

توج مع بورتو البرتغالي بثلاث ألقاب دوري

حصل على لقب أفضل لاعب في كأس أمم أفريقيا للشباب عام 1997

حائز على دبلوم التدريب من الاتحاد الأوروبي "يويفا"

لعب في الإمارات والبرتغال وهولندا وفرنسا

أعتزل طارق السكتيوي مشواره في سنة 2011

إقرأ أيضًا..

رقم فلكي.. كم حصدت المغرب بعد تتويجها بكأس العرب؟

أحدهم لاعب الزمالك.. ما هي أندية نجوم المغرب المتوجين بكأس العرب 2025؟