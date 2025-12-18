أحدهم لاعب الزمالك.. ما هي أندية نجوم المغرب المتوجين بكأس العرب 2025؟

"سأحصل على الجنسية الأردنية".. أول تعليق من جمال السلامي بعد خسارة كأس

أول تعليق من أشرف بن شرقي بعد تتويج المغرب بلقب كأس العرب

كتب – محمد عبد السلام:

توج منتخب المغرب بكأس العرب للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه المثير على نظيره الأردني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة النهائية التي امتدت إلى الوقت الإضافي.

وعقب هذا الإنجاز، تصاعد الاهتمام بلاعبي المنتخب المغربي، في ظل الأداء المميز الذي قدموه طوال مشوار البطولة.

في هذا السياق، يسلط "مصراوي"، في السطور التالية، الضوء على الأندية التي ينتمي إليها لاعبو منتخب المغرب المتوج بكأس العرب.

أندية لاعبي منتخب المغرب الفائز بكأس العرب

1- مهدي بن عبيد - حارس مرمى - نادي الوداد المغربي

2- محمد بولاكسوت - الظهير الأيمن - نادي الرجاء البيضاوي

3- سفيان بوفتيني - قلب دفاع - نادي الوصل الأماراتي

4- مروان سعدان - قلب دفاع - نادي الفتح السعودي

5- حمزة الموساوي - ظهير أيسر - نادي نهضة بركان المغربي

6- أنس باش - لاعب وسط دفاعي - نادي الجيش الملكي المغربي

7- محمد ربيع حريمات - لاعب وسط دفاعي - نادي الجيش الملكي المغربي

8- كريم البركاوي - مهاجم صريح - نادي الظفرة الإماراتي

9- أسامة طنان - لاعب وسط مهاجم - نادي أم صلال القطري

10- أمين زحزوح - لاعب وسط مهاجم - نادي الوكرة القطري

11- وليد أزارو - مهاجم صريح - نادي عجمان الإماراتي

12- محمود بنتايك - ظهير أيسر - نادي الزمالك

13- عبد الرزاق حمدالله - مهاجم صريح - نادي الشباب السعودي

14- أشرف المهديوي - لاعب وسط دفاعي - نادي التعاون السعودي