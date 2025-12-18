نجم منتخب المغرب يتوج بجائزة أفضل لاعب في كأس العرب 2025

توج النجم المغربي محمد ربيع حريمات، بلقب أفضل لاعب في بطولة كأس العرب 2025، الذي توج بها المنتخب المغربي عقب الفوز على الأردن في النهائي.

وتوج منتخب المغرب بلقب كأس العرب 2025، بعد الفوز على حساب نظيره منتخب الأردن، في المباراة النهائية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفي سياق متصل، حصد حارس مرمى المنتخب المغربي المهدي بنعبيد، جائزة القفاز الذهبي، لأفضل حارس مرمى في البطولة.

واستضافت قطر بطولة كأس العرب 2025، التي انطلقت يوم 1 ديسمبر الجاري واختتمت اليوم الخميس 18 ديسمبر.

والجدير بالذكر، أن منتخب المغرب، نجح في حصد لقب كأس العرب 2025، ليرفع عدد ألقابه في البطولة إلى اللقب الثاني، بعدما حصد اللقب ذاته في عام 2012.

