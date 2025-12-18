"الرفق بالحيوان": الكلاب الضالة ضحايا إهمال البشر

قال عبدالرحمن يوسف، عضو الاتحاد المصري للرفق بالحيوان، إن حماية الإنسان في المجتمع تبدأ بالاهتمام بحقوق الحيوانات والعناية بها.

وأضاف "يوسف"، خلال حواره في برنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم" أن إهمال مشكلة الكلاب الضالة والحيوانات بشكل عام لا يضر بها فقط، بل يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة المواطنين، خاصة الأطفال والمتواجدين في الشوارع.

وأشار إلى أن الكلاب الضالة في الأساس ضحايا إهمال البشر، موضحًا أن الحلول العلمية والتنظيمية مثل إنشاء مراكز الإيواء، وإجراء الحصر الرسمي للأعداد، ووضع التشريعات المنظمة هي من الأساسيات التي تضمن تحقيق توازن بين سلامة الإنسان ومبدأ الرفق بالحيوان.

وتابع عضو الاتحاد المصري للرفق بالحيوان، أن الاتحاد يعمل بشكل وثيق مع وزارة الزراعة ومؤسسات المجتمع المدني لوضع خطط عملية وإجرائية لإدارة ملف الكلاب الضالة بشكل مسؤول.

وحذر من أن أي تجاهل في تطبيق هذه المعايير والحلول المنظمة قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، تتمثل في حوادث تشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين.

وأكد أن المسؤولية المجتمعية الفردية والجماعية، إلى جانب وجود قوانين رادعة ومنظمة، ضرورة حتمية لضمان حياة آمنة ومستقرة لكل من الإنسان والحيوان على حد سواء، مشددًا على أن "حماية الإنسان تبدأ باحترام حقوق المخلوقات الأخرى التي تشاركه الحياة على الأرض".

