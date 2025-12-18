مباريات الأمس
كأس العرب

السعودية

0 0
13:00

الإمارات

كأس العرب

الأردن

2 3
18:00

المغرب (الثاني)

كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

1 1
17:00

مودرن سبورت

كأس السوبر الإيطالي

نابولي

0 0
21:00

ميلان

الاتحاد الأفريقي يعقد اجتماعا تنظيميا مع منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا 2025

كتب : يوسف محمد سعيد

08:04 م 18/12/2025
    منتخب مصر (9)
    منتخب مصر (6)
    منتخب مصر (5)
    منتخب مصر (4)
    منتخب مصر (3)
    منتخب مصر (11)
    منتخب مصر (10)
    منتخب مصر (7)
    منتخب مصر (1)
    منتخب مصر (8)

عقد مسؤولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اجتماعًا تنظيميًا لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، للتعريف على لوائح البطولة.

وشهد الاجتماع الحديث عن الأمور الخاصة بالتحكيم، موعد وصول المنتخبات وعدد اللاعبين المسموح لهم بالتواجد على دكة البدلاء وهم 15 لاعبًا.

كما تناول الاجتماع الحديث عن الأمور الطبية والإعلامية الخاصة بالبطولة، المقرر انطلاقها بعد أيام قليلة بالمغرب.

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، حتى يوم 18 من الشهر المقبل 2025.

ويذكر أن منتخب مصر، يشارك في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا".

ويبحث المنتخب الوطني، خلال مشاركته في النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا، إلى استعادة لقبه الأفريقي الغائب منذ 15 عاما، حيث كان آخر لقب للفراعنة في البطولة عام 2010.

أقرأ أيضًا:

هدف عالمي مبكر للمنتخب المغربي في شباك الأردن بنهائي كأس العرب (فيديو)

أحمد جعفر: انتقالي للزمالك غير حياتي.. ورفضت الانضمام للأهلي (حوار)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم منتخب مصر حسام حسن بطولة كأس أمم أفريقيا

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

