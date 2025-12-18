بيان رسمي من الاتحاد الدولي بعد إلغاء مباراة الإمارات والسعودية في كأس

عقد مسؤولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اجتماعًا تنظيميًا لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، للتعريف على لوائح البطولة.

وشهد الاجتماع الحديث عن الأمور الخاصة بالتحكيم، موعد وصول المنتخبات وعدد اللاعبين المسموح لهم بالتواجد على دكة البدلاء وهم 15 لاعبًا.

كما تناول الاجتماع الحديث عن الأمور الطبية والإعلامية الخاصة بالبطولة، المقرر انطلاقها بعد أيام قليلة بالمغرب.

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، حتى يوم 18 من الشهر المقبل 2025.

ويذكر أن منتخب مصر، يشارك في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا".

ويبحث المنتخب الوطني، خلال مشاركته في النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا، إلى استعادة لقبه الأفريقي الغائب منذ 15 عاما، حيث كان آخر لقب للفراعنة في البطولة عام 2010.

