محمد منير يخطف الأضواء في نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن

أفادت قناة الكأس القطرية بإلغاء استكمال مباراة السعودية والإمارات في لقاء تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العرب، وذلك حرصًا على سلامة اللاعبين في ظل سوء الأحوال الجوية.

وجاء قرار الإلغاء بسبب البرق والرعد المصاحبين للأمطار الغزيرة التي ضربت ملعب المباراة، ما دفع الجهات المنظمة لاتخاذ قرار عدم استكمال اللقاء تفاديًا لأي مخاطر قد تهدد سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية.

ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد المنظم في وقت لاحق عن القرار الرسمي بشأن مصير المباراة واحتساب النتيجة أو الإجراءات المتبعة بعد الإلغاء.

وكان الشوط الأول من المباراة بين السعودية والإمارات، انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف.