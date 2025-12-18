مباريات الأمس
خوفا على سلامة اللاعبين.. قرار عاجل بشأن مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب

كتب : محمد خيري

04:50 م 18/12/2025
أفادت قناة الكأس القطرية بإلغاء استكمال مباراة السعودية والإمارات في لقاء تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العرب، وذلك حرصًا على سلامة اللاعبين في ظل سوء الأحوال الجوية.

وجاء قرار الإلغاء بسبب البرق والرعد المصاحبين للأمطار الغزيرة التي ضربت ملعب المباراة، ما دفع الجهات المنظمة لاتخاذ قرار عدم استكمال اللقاء تفاديًا لأي مخاطر قد تهدد سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية.

ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد المنظم في وقت لاحق عن القرار الرسمي بشأن مصير المباراة واحتساب النتيجة أو الإجراءات المتبعة بعد الإلغاء.

وكان الشوط الأول من المباراة بين السعودية والإمارات، انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف.

