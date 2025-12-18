مباريات الأمس
كأس العرب

السعودية

0 0
13:00

الإمارات

كأس العرب

الأردن

- -
18:00

المغرب (الثاني)

كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

- -
17:00

مودرن سبورت

كأس السوبر الإيطالي

نابولي

- -
21:00

ميلان

الأمطار الغزيرة تؤجل بداية الشوط الثاني بين السعودية والإمارات بكأس العرب

كتب : محمد خيري

02:27 م 18/12/2025

أمطار غزيرة في ملعب مباراة السعودية والإمارات

تقرر تأجيل انطلاق الشوط الثاني لمباراة السعودية والإمارات التي تجمع بينهما في لقاء تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية لبطولة كأس العرب 2025 المقامة حالياً في قطر.

وجاء التأجيل بسبب هطول أمطار غزيرة على ملعب المباراة، ما حال دون استكمال اللقاء. حيث نزل الحكم وبعض اللاعبين لتقييم مدى صلاحية أرضية الملعب، قبل أن يغادروا مرة أخرى نتيجة تجمع كميات كبيرة من المياه في بعض مناطق الملعب.

يُذكر أن أحداث الشوط الأول قد انتهت، وسط انتظار الجماهير والفرق لاستئناف المباراة بعد تحسن حالة الطقس.

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

