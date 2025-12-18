تقرر تأجيل انطلاق الشوط الثاني لمباراة السعودية والإمارات التي تجمع بينهما في لقاء تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية لبطولة كأس العرب 2025 المقامة حالياً في قطر.

وجاء التأجيل بسبب هطول أمطار غزيرة على ملعب المباراة، ما حال دون استكمال اللقاء. حيث نزل الحكم وبعض اللاعبين لتقييم مدى صلاحية أرضية الملعب، قبل أن يغادروا مرة أخرى نتيجة تجمع كميات كبيرة من المياه في بعض مناطق الملعب.

يُذكر أن أحداث الشوط الأول قد انتهت، وسط انتظار الجماهير والفرق لاستئناف المباراة بعد تحسن حالة الطقس.