كييف- (د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس، إن المفاوضين الأوكرانيين في طريقهم إلى الولايات المتحدة لإجراء مباحثات بشأن إنهاء الحرب مع روسيا.

وذكرت وكالة انترفاكس-أوكرانيا الإخبارية أن زيلينسكي قال "فريقنا سيتواجد في الولايات المتحدة يومي الجمعة والسبت".

ونقلت صحيفة بوليتكو وموقع آكسيوس الإلكتروني عن مصادر لم تسمها إنه من المقرر عقد اجتماع بين ممثلي الكرملين وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ميامي لمناقشة خطة السلام، التي تم وضعها مؤخرا مسؤولون أوكرانيون وأوروبيون وأمريكيون في برلين.

ومن غير المتوقع عقد لقاء بين ممثلين من أمريكا وروسيا وأوكرانيا.

ومن المقرر أن يترأس الوفد الأمريكي المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، زوج ابنة ترامب، في حين سينضم كيريل دميتريف كبير مفاوضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الوفد الروسي.

ولم يؤكد البيت الأبيض إجراء المباحثات.