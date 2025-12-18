إعلان

زيلينسكي: المفاوضون الأوكرانيون في طريقهم إلى الولايات المتحدة لإجراء مباحثات

كتب : مصراوي

03:38 م 18/12/2025

فولوديمير زيلينسكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كييف- (د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس، إن المفاوضين الأوكرانيين في طريقهم إلى الولايات المتحدة لإجراء مباحثات بشأن إنهاء الحرب مع روسيا.

وذكرت وكالة انترفاكس-أوكرانيا الإخبارية أن زيلينسكي قال "فريقنا سيتواجد في الولايات المتحدة يومي الجمعة والسبت".

ونقلت صحيفة بوليتكو وموقع آكسيوس الإلكتروني عن مصادر لم تسمها إنه من المقرر عقد اجتماع بين ممثلي الكرملين وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ميامي لمناقشة خطة السلام، التي تم وضعها مؤخرا مسؤولون أوكرانيون وأوروبيون وأمريكيون في برلين.

ومن غير المتوقع عقد لقاء بين ممثلين من أمريكا وروسيا وأوكرانيا.

ومن المقرر أن يترأس الوفد الأمريكي المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، زوج ابنة ترامب، في حين سينضم كيريل دميتريف كبير مفاوضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الوفد الروسي.

ولم يؤكد البيت الأبيض إجراء المباحثات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فولوديمير زيلينسكي المفاوضون الأوكرانيون الولايات المتحدة مباحثات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

خفض أم تثبيت.. مصرفيون يتوقعون قرار المركزي لسعر الفائدة الخميس المقبل
مصر تحدد 3 خطوط حمراء بشأن السودان.. وتلوح باتفاقية الدفاع المشترك
مدبولي يكتب عن الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح.. كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟
مزور ومغرض.. ساويرس ينفي تصريح "الحد الأدنى للأجور في شركاته 30 ألفا"