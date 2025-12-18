إعلان

جولة إعادة بين 4 مرشحين.. إعلان نتيجة انتخابات دائرة البلينا في سوهاج

كتب : محمود الشوربجي , أحمد عادل

03:39 م 18/12/2025

المستشار حازم حسين بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن نتيجة انتخابات الدائرة السابعة بمحافظة سوهاج ومقرها البلينا، وهي الدائرة المُلغاة من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025 وفقًا لقرار المحكمة الإدارية العليا.

وبناء على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات ستجرى جولة الإعادة بين 4 مرشحين هم "محمود أبو الخير، نور أبو ستيت، محمد الهادي، وفقي المدني ".

واعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، نتيجة 30 دائرة انتخابية مُلغاة من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025 وفقًا لقرار المحكمة الإدارية العليا.

اقرأ أيضًا

المستشار أحمد بنداري: المرأة المصرية دائمًا سباقة في المشاركة السياسية

الوطنية للانتخابات: انتظام التصويت في اليوم الثاني والأخير لجولة الإعادة بانتخابات النواب 2025

الوطنية للانتخابات: توجه بدعم اللجان الموجود بها كثافات في الدقهلية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حازم بدوي الهيئة الوطنية للانتخابات دائرة البلينا سوهاج انتخابات مجلس النواب 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

خفض أم تثبيت.. مصرفيون يتوقعون قرار المركزي لسعر الفائدة الخميس المقبل
مصر تحدد 3 خطوط حمراء بشأن السودان.. وتلوح باتفاقية الدفاع المشترك
مدبولي يكتب عن الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح.. كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟
مزور ومغرض.. ساويرس ينفي تصريح "الحد الأدنى للأجور في شركاته 30 ألفا"