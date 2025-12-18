جولة إعادة بين 4 مرشحين.. إعلان نتيجة انتخابات دائرة البلينا في سوهاج

أعلن القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن نتيجة انتخابات الدائرة السابعة بمحافظة سوهاج ومقرها البلينا، وهي الدائرة المُلغاة من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025 وفقًا لقرار المحكمة الإدارية العليا.

وبناء على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات ستجرى جولة الإعادة بين 4 مرشحين هم "محمود أبو الخير، نور أبو ستيت، محمد الهادي، وفقي المدني ".

واعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، نتيجة 30 دائرة انتخابية مُلغاة من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025 وفقًا لقرار المحكمة الإدارية العليا.

