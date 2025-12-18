مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

السعودية

0 0
13:00

الإمارات

كأس العرب

الأردن

- -
18:00

المغرب (الثاني)

كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

- -
17:00

مودرن سبورت

كأس السوبر الإيطالي

نابولي

- -
21:00

ميلان

جميع المباريات

إعلان

الأردن والمغرب.. جمال السلامي يصطدم ببلده بحثًا عن اللقب الأول

كتب : هند عواد

10:53 ص 18/12/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    جمال السلامي (5)
  • عرض 11 صورة
    منتخب الأردن (5)
  • عرض 11 صورة
    جمال السلامي (3)
  • عرض 11 صورة
    منتخب الأردن (6)
  • عرض 11 صورة
    منتخب الأردن (3)
  • عرض 11 صورة
    جمال السلامي (2)
  • عرض 11 صورة
    جمال السلامي (4)
  • عرض 11 صورة
    منتخب الأردن (4)
  • عرض 11 صورة
    منتخب الأردن (1)
  • عرض 11 صورة
    منتخب الأردن (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يضرب المغربي جمال السلامي، المدير الفني لمنتخب الأردن، موعدًا مع منتخب بلده في نهائي كأس العرب 2025.

ويلتقي منتخب الأردن نظيره المغربي، في السادسة مساء اليوم، على ملعب استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، في إطار منافسات نهائي كأس العرب.

وتأهل منتخب الأردن إلى نهائي كأس العرب بعد الفوز على المنتخب السعودي بهدف نظيف، فيما تأهل منتخب المغرب بعد الفوز على الإمارات بثلاثية نظيفة.

ويبحث المنتخب الأردني عن أول لقب عربي في تاريخهم، إذ إنه يخوض النهائي لأول مرة، فيما يبحث منتخب المغرب عن اللقب الثاني في مسيرته، والغائب منذ عام 2012.

جمال السلامي يبحث عن اللقب من منتخب بلاده

المغربي جمال السلامي، صاحب الـ55 عامًا، يخوض نهائي كأس العرب ضد بلده، إذ إنه تولى تدريب النشامى في يونيو 2024، وقاد المنتخب في 22 مباراة، فاز في 11 مباراة وخسر 5 مباريات وتعادل في 6 مباريات.

وسبق لجمال السلامي العمل كمدرب مساعد لمنتخب المغرب خلال الفترة من يوليو 2009 حتى يونيو 2010، كما أنه تولى تدريب منتخبي المغرب تحت 17 و20 عامًا.

اقرأ أيضًا:

"بيراميدز عاوزه ببلاش".. جون إدوارد يعرض لاعب الزمالك للبيع
المدرب المساعد بمنتخب سوريا يكشف تفاصيل مشوارهم في كأس العرب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأردن والمغرب المغرب والأردن منتخب المغرب منتخب الأردن كأس العرب جمال السلامي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مدبولي يكتب عن الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح.. كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟
مزور ومغرض.. ساويرس ينفي تصريح "الحد الأدنى للأجور في شركاته 30 ألفا"
هل تقر الحكومة حزمة اجتماعية جديدة قريباً؟.. متحدث الوزراء بوضح