الأردن والمغرب.. جمال السلامي يصطدم ببلده بحثًا عن اللقب الأول

يضرب المغربي جمال السلامي، المدير الفني لمنتخب الأردن، موعدًا مع منتخب بلده في نهائي كأس العرب 2025.

ويلتقي منتخب الأردن نظيره المغربي، في السادسة مساء اليوم، على ملعب استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، في إطار منافسات نهائي كأس العرب.

وتأهل منتخب الأردن إلى نهائي كأس العرب بعد الفوز على المنتخب السعودي بهدف نظيف، فيما تأهل منتخب المغرب بعد الفوز على الإمارات بثلاثية نظيفة.

ويبحث المنتخب الأردني عن أول لقب عربي في تاريخهم، إذ إنه يخوض النهائي لأول مرة، فيما يبحث منتخب المغرب عن اللقب الثاني في مسيرته، والغائب منذ عام 2012.

جمال السلامي يبحث عن اللقب من منتخب بلاده

المغربي جمال السلامي، صاحب الـ55 عامًا، يخوض نهائي كأس العرب ضد بلده، إذ إنه تولى تدريب النشامى في يونيو 2024، وقاد المنتخب في 22 مباراة، فاز في 11 مباراة وخسر 5 مباريات وتعادل في 6 مباريات.

وسبق لجمال السلامي العمل كمدرب مساعد لمنتخب المغرب خلال الفترة من يوليو 2009 حتى يونيو 2010، كما أنه تولى تدريب منتخبي المغرب تحت 17 و20 عامًا.

