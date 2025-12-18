إعلان

إعادة بين 6 مرشحين.. إعلان نتيجة انتخابات دائرة سنورس بالفيوم

كتب : مصراوي

03:02 م 18/12/2025
تصوير نادر نبيل

أعلن القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن نتيجة انتخابات الدائرة الثالثة بمحافظة المنوفية ومقرها مركز سنورس، وهي الدائرة المُلغاة من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025 وفقًا لقرار المحكمة الإدارية العليا.

الدائرة السادسة: سنورس

بناء على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات ستجرى جولة الإعادة بين 6 مرشحين هم "طه عبدالتواب، حماده سليمان، ربيع أبو كمال، حازم فايد، منجود الهواري، حمد دكم".

واعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، نتيجة 30 دائرة انتخابية مُلغاة من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025 وفقًا لقرار المحكمة الإدارية العليا.

حازم بدوي انتخابات دائرة سنورس الفيوم

