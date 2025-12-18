بالفيديو.. الأمطار تغزو ملعب نهائي كأس العرب قبل ساعتين من انطلاقه

ضربت أمطار غزيرة ملعب ستاد "لوسيل"، قبل ساعات قليلة من نهائي كأس العرب 2025، المقرر إقامته بين الأردن والمغرب.

ونشر الإعلامي إبراهيم فايق، مقطع فيديو لملعب ستاد "لوسيل"، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس"، وظهرت الملعب متأثرا بأمطار غزيرة.

ملعب النهائي ⛈️ pic.twitter.com/H2fKTKj3ib — Ibrahim fayek - إبراهيم فايق (@IbrahimFayek) December 18, 2025

وتم تأجيل الشوط الثاني من مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العرب بين السعودية والإمارات، بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على ملعب ستاد خليفة الدولي، ولم يتم الإعلان عن موعد عودة اللقاء وموقف النهائي.

