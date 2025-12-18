مباريات الأمس
كأس العرب

السعودية

0 0
13:00

الإمارات

كأس العرب

الأردن

0 1
18:00

المغرب (الثاني)

كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

1 1
17:00

مودرن سبورت

كأس السوبر الإيطالي

نابولي

- -
21:00

ميلان

بالفيديو.. الأمطار تغزو ملعب نهائي كأس العرب قبل ساعتين من انطلاقه

كتب : هند عواد

03:48 م 18/12/2025
    منتخب الأردن (3)
    منتخب الأردن (5)
    منتخب الأردن (6)
    منتخب الأردن (4)
    منتخب الأردن (2)

ضربت أمطار غزيرة ملعب ستاد "لوسيل"، قبل ساعات قليلة من نهائي كأس العرب 2025، المقرر إقامته بين الأردن والمغرب.

ونشر الإعلامي إبراهيم فايق، مقطع فيديو لملعب ستاد "لوسيل"، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس"، وظهرت الملعب متأثرا بأمطار غزيرة.

وتم تأجيل الشوط الثاني من مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العرب بين السعودية والإمارات، بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على ملعب ستاد خليفة الدولي، ولم يتم الإعلان عن موعد عودة اللقاء وموقف النهائي.

"بيراميدز عاوزه ببلاش".. جون إدوارد يعرض لاعب الزمالك للبيع

المدرب المساعد بمنتخب سوريا يكشف تفاصيل مشوارهم في كأس العرب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العرب نهائي كأس العرب الأدرن والمغرب غرق ملعب نهائي كأس العرب الأمطار تغزو نهائي كأس العرب

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

لحظة بلحظة.. المغرب 1- 0 الأردن.. نهائي كأس العرب
خفض أم تثبيت.. مصرفيون يتوقعون قرار المركزي لسعر الفائدة الخميس المقبل
مصر تحدد 3 خطوط حمراء بشأن السودان.. وتلوح باتفاقية الدفاع المشترك
مزور ومغرض.. ساويرس ينفي تصريح "الحد الأدنى للأجور في شركاته 30 ألفا"