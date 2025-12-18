"هدف وحيد".. ماذا قدم محمد صلاح مع منتخب مصر في مبارياته الافتتاحية بأمم

تحدث خالد غنيم، المدرب المصري المساعد بالجهاز الفني لمنتخب سوريا، عن المستوي الفني للمغرب والأردن قبل المواجهة المرتقبة التى ستجمع بينهما في نهائي بطولة كأس العرب 2025.

وقال غنيم في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"المغرب منتخب منظم، يمتلك قاعدة لاعبين على مستوى عالٍ ويعتمد على مدرسة واضحة في الضغط والانتشار".

وأضاف:"كما يتميزون أسود الأطلس بالسرعة في التحولات والهجوم السريع المنظم، وبهوية تكتيكية واضحة، ويعد هذا سر تفوقه في السنوات الأخيرة على مستوى فرق الشباب والرجال، نظراً لعمله على المدى البعيد".

وتابع حديثه قائلاً:" فيما يتعلق بمنتخب الأردن فهم تطوروا بشكل كبير، خصوصاً على مستوى الالتزام التكتيكي والروح القتالية، إلى جانب وجود لاعبين أصحاب عقلية ذهنية قوية، ويؤدون مباريات بتركيز عالٍ".

وأتم حديثه قائلاً:"كما يمتلك الأردن منظومة دفاعية محترمة وقدرة على استغلال التفاصيل الصغيرة، ووصوله إلى الأدوار المتقدمة لم يكن صدفة، بل دائماً نتيجة جهد وعمل دؤوب".