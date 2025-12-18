مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

السعودية

0 0
13:00

الإمارات

كأس العرب

الأردن

- -
18:00

المغرب (الثاني)

كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

- -
17:00

مودرن سبورت

كأس السوبر الإيطالي

نابولي

- -
21:00

ميلان

جميع المباريات

محلل جزر القمر لمصراوي: "بعض السعوديين دعوني لأداء مناسك العمرة"

كتب : هند عواد

11:53 ص 18/12/2025
  • عرض 7 صورة
    حسام الدين أحمد (6)
    حسام الدين أحمد (4)
    حسام الدين أحمد (1)
    حسام الدين أحمد (3)
    حسام الدين أحمد (5)
    حسام الدين أحمد (2)

كشف محلل جزر القمر حسام الدين أحمد، كواليس تلقيه دعوات لزيارة السعودية لأداء مناسك العمرة، بعد موقف طريف جمعه بنجم المنتخب السعودي السابق، ناصر الشمراني، خلال بطولة كأس العرب.

وخطف حسام الدين أحمد الأنظار خلال بطولة كأس العرب، عندما وجه له مقدم البرنامج خالد جاسم سؤالًا حول لقاء الافتتاح، ليجيبه بصراحة: "كنت نائمًا"، وفي لقاء آخر على هامش البطولة، قال أنه يتمنى زيارة مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.

وقال حسام الدين أحمد في تصريح خاصة لمصراوي: "اقترح بعض السعوديين على زيارة السعودية لأداء مناسك العمرة، ومن بينهم اللاعب السعودي السابق ناصر الشمراني، ويبقى تحديد الموعد الآن فقط".

اقرأ أيضًا:
"بيراميدز عاوزه ببلاش".. جون إدوارد يعرض لاعب الزمالك للبيع

المدرب المساعد بمنتخب سوريا يكشف تفاصيل مشوارهم في كأس العرب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسام الدين أحمد محلل جزر القمر ناصر الشمراني كأس العرب

أخبار كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

