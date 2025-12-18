تتخطى الـ7 مليون دولار.. جائزة مالية ضخمة للفائز بكأس العرب

يحصل الفائز بين منتخب الأردن والمغرب في نهائي كأس العرب 2025، مساء اليوم الخميس، على جائزة مالية ضخمة تتخطى 7 مليون دولار.

ويلتقي منتخب الأردن نظيره المغربي، في السادسة مساء اليوم، على ملعب ستاد "لوسيل"، في إطار منافسات نهائي كأس العرب 2025.

وتأهل منتخب الأردن إلى نهائي كأس العرب بعد الفوز على المنتخب السعودي بهدف نظيف، فيما تأهل منتخب المغرب بعد الفوز على الإمارات بثلاثية نظيفة.

الجائزة المالية لبطل كأس العرب 2025

بلغت قيمة الجوائز المالية بطولة كأس العرب، 36.5 مليون دولار، مقارنة بـ25 مليونا في النسخة السابقة من البطولة، يحصل الفائز في مباراة اليوم بين الأردن والمغرب، على جائزة مالية قدرها 7.1 مليون دولار، فيما يحصل الوصيف على 4.2 مليون دولار.

اقرأ أيضًا:

"بيراميدز عاوزه ببلاش".. جون إدوارد يعرض لاعب الزمالك للبيع



المدرب المساعد بمنتخب سوريا يكشف تفاصيل مشوارهم في كأس العرب



