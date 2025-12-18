مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

السعودية

0 0
13:00

الإمارات

كأس العرب

الأردن

- -
18:00

المغرب (الثاني)

كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

- -
17:00

مودرن سبورت

كأس السوبر الإيطالي

نابولي

- -
21:00

ميلان

جميع المباريات

إعلان

تتخطى الـ7 مليون دولار.. جائزة مالية ضخمة للفائز بكأس العرب

كتب : هند عواد

11:02 ص 18/12/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    منتخب الأردن (5)
  • عرض 9 صورة
    جمال السلامي (2)
  • عرض 9 صورة
    منتخب الأردن (6)
  • عرض 9 صورة
    منتخب الأردن (1)
  • عرض 9 صورة
    جمال السلامي (1)
  • عرض 9 صورة
    منتخب الأردن (3)
  • عرض 9 صورة
    منتخب الأردن (4)
  • عرض 9 صورة
    منتخب الأردن (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يحصل الفائز بين منتخب الأردن والمغرب في نهائي كأس العرب 2025، مساء اليوم الخميس، على جائزة مالية ضخمة تتخطى 7 مليون دولار.

ويلتقي منتخب الأردن نظيره المغربي، في السادسة مساء اليوم، على ملعب ستاد "لوسيل"، في إطار منافسات نهائي كأس العرب 2025.

وتأهل منتخب الأردن إلى نهائي كأس العرب بعد الفوز على المنتخب السعودي بهدف نظيف، فيما تأهل منتخب المغرب بعد الفوز على الإمارات بثلاثية نظيفة.

الجائزة المالية لبطل كأس العرب 2025

بلغت قيمة الجوائز المالية بطولة كأس العرب، 36.5 مليون دولار، مقارنة بـ25 مليونا في النسخة السابقة من البطولة، يحصل الفائز في مباراة اليوم بين الأردن والمغرب، على جائزة مالية قدرها 7.1 مليون دولار، فيما يحصل الوصيف على 4.2 مليون دولار.

اقرأ أيضًا:

"بيراميدز عاوزه ببلاش".. جون إدوارد يعرض لاعب الزمالك للبيع

المدرب المساعد بمنتخب سوريا يكشف تفاصيل مشوارهم في كأس العرب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العرب نهائي كأس العرب المغرب والأردن الجائزة المالية لبطل كأس العرب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مدبولي يكتب عن الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح.. كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟
مزور ومغرض.. ساويرس ينفي تصريح "الحد الأدنى للأجور في شركاته 30 ألفا"
هل تقر الحكومة حزمة اجتماعية جديدة قريباً؟.. متحدث الوزراء بوضح