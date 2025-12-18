شهدت الأيام الماضية جولة لنجم الأرجنتين ليونيل ميسي في الهند، استمرت ثلاثة أيام، وعُرفت باسم "جولة الأسطورة"، وشابتها مشاهد فوضوية داخل أحد الملاعب واعتقال منظم الجولة واحتجازه.

وصل ميسي إلى الهند يوم 13 ديسمبر، حيث اصطف آلاف المشجعين على جانبي الشوارع لإلقاء نظرة عليه، ومن هنا جاءت تسمية الجولة بـ "GOAT"، وهو اختصار لعبارة "الأعظم على مر العصور".

وبعد زيارات إلى كولكاتا وحيدر أباد ومومباي، وانتهاء رحلته في نيودلهي العاصمة، ترك الفائز الأرجنتيني بكأس العالم، الذي انضم إليه لويس سواريز ورودريجو دي بول، بصمته بالتأكيد.

لماذا كان ميسي في الهند؟

بعد أسبوع من فوز ميسي بكأس الدوري الأمريكي لكرة القدم مع إنتر ميامي، سافر إلى الهند في جولة ترويجية لمدة ثلاثة أيام، حيث انضم إليه سواريز ودي بول.

في البداية، سافر جواً إلى كولكاتا، حيث كان من المقرر أن يشارك لمدة ساعة في ملعب سولت ليك، لكن الأمر انتهى بالفوضى وغادر اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً الملعب بعد 20 دقيقة، قبل أن يتوجه إلى حيدر أباد ومومباي ونيودلهي.

بعد ظهوره الأخير في ملعب أرون جايتلي في نيودلهي يوم الإثنين، خاطب ميسي الجماهير باللغة الإسبانية وألمح إلى أنه سيعود في المستقبل.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إنديا عن ميسي قوله: "كل ما فعلتموه من أجلنا خلال هذه الأيام الثلاثة كان مذهلاً، بل جنوناً محضاً. لذا، نشكركم على كل هذا الحب، وسنعود بالتأكيد يوماً ما، ربما للعب مباراة أو في مناسبة أخرى، لكننا سنزوركم مجدداً بكل تأكيد".

ما مدى شعبية ميسي في الهند؟

تعتبر الكريكيت هي الرياضة الأكثر شعبية في الهند، لكن تحظى كرة القدم باهتماما أيضا، في دولة هي الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم (1.4 مليار نسمة).

وفي الملعب في كولكاتا، كانت هناك مشاهد عنف وتخريب، حيث أظهرت لقطات من وكالة أنباء ANI الهندية المشجعين وهم يقتحمون الملعب، ويمزقون المقاعد، ويخربون المدرجات، ويدمرون شباك المرمى، ويرمون الأشياء.

🚨BREAKING: Indian Billionaire couple Anant Ambani and Radhika Ambani named a lion cub “Lionel” during Lionel Messi’s visit to Vantara. 🤩🐐 pic.twitter.com/tBqGPCojQ1 — Inter Miami News Hub (@Intermiamicfhub) December 16, 2025

ودفع آلاف المشجعين الحاضرين ما يصل إلى 12 ألف روبية (100 جنيه إسترليني؛ 133 دولارًا أمريكيًا) - أي أضعاف متوسط الراتب الأسبوعي في الهند - لدخول الملعب.

سارع الاتحاد الهندي لكرة القدم إلى إدانة المشاهد ونأى بنفسه عن الحدث، وقال في بيان رسمي: "هذا حدثاً خاصاً نظمته وكالة علاقات عامة. ولم يشارك الاتحاد في تنظيم أو تخطيط أو تنفيذ هذا الحدث بأي شكل من الأشكال".

لماذا تم اعتقال المنظم؟

في أعقاب أحداث كولكاتا، أفادت وكالة رويترز أنه تم اعتقال ساتادرو دوتا، "المنظم الرئيسي" للحدث، وقال راجيف كومار، مدير شرطة ولاية البنغال الغربية، للصحفيين المحليين: "لقد احتجزنا المنظم الرئيسي بالفعل. نتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم إفلات هذا الإهمال من العقاب. وقد تعهد (دوتا) كتابيًا برد ثمن التذاكر المباعة للفعالية".

ماذا حدث أيضاً خلال الجولة؟

قبل المشاهد الفوضوية داخل ملعب سولت ليك في كولكاتا، أمضى ميسي 90 دقيقة في لقاء مع 100 من مشجعيه والتقاط الصور التذكارية معهم، بتكلفة بلغت مليون روبية (8200 جنيه إسترليني؛ 11000 دولار أمريكي). كما التقى ميسي بنجم بوليوود شاروخان في فندقه في كولكاتا.

تمثال ميسي

انطلقت جولة ميسي في كولكاتا بالكشف عن تمثال يبلغ طوله 21 متراً لنفسه وهو يرفع كأس العالم.

This Messi statue in Kolkata, India 🔥



pic.twitter.com/J8gWdIR92r — Major League Soccer (@MLS) December 12, 2025

اقرأ أيضًا:

"بيراميدز عاوزه ببلاش".. جون إدوارد يعرض لاعب الزمالك للبيع

المدرب المساعد بمنتخب سوريا يكشف تفاصيل مشوارهم في كأس العرب