لمن صوت حسام حسن في جائزة أفضل لاعب في العالم 2025؟

كتب : هند عواد

08:00 ص 17/12/2025
  عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    حسام وابراهيم حسن مع منتخب 2007
  • عرض 7 صورة
    حسام حسن في إعلان جديد (6)
  • عرض 7 صورة
    حسام حسن مع لاعبي منتخب الشباب (1)
  • عرض 7 صورة
    حفل ذا بيست
  • عرض 7 صورة
    حفل ذا بيست
  • عرض 7 صورة
    حفل جوائز ذا بيست

كشفت شبكة "ذا أثليتيك" عن المصوّتين للدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، في جائزة "ذا بيست" من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لعام 2025.

وأشارت الصحيفة إلى أن هؤلاء اللاعبين من ليفربول، فيرجيل فان دايك، آندي روبرتسون، دومينيك سوبوسزلاي وواتارو إندو، منحوا صلاح أصواتهم.

حسام حسن يمنح محمد صلاح صوته في جائزة "ذا بيست"

كما حصل صلاح على تصويت حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بالإضافة إلى أصوات من كينيا، ليبيا، بابوا غينيا الجديدة، فلسطين، وترينيداد وتوباجو.

أقرأ أيضًا:

"12 مساهمة تهديفية".. لاعب مصري جديد يواصل التألق في إنجلترا

"ذا بيست".. عثمان ديمبلي يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسام حسن منتخب مصر أفضل لاعب في العالم ذا بيست حفل جوائز الأفضل

