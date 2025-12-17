لمن صوت حسام حسن في جائزة أفضل لاعب في العالم 2025؟

كشفت شبكة "ذا أثليتيك" عن المصوّتين للدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، في جائزة "ذا بيست" من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لعام 2025.

وأشارت الصحيفة إلى أن هؤلاء اللاعبين من ليفربول، فيرجيل فان دايك، آندي روبرتسون، دومينيك سوبوسزلاي وواتارو إندو، منحوا صلاح أصواتهم.

حسام حسن يمنح محمد صلاح صوته في جائزة "ذا بيست"

كما حصل صلاح على تصويت حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بالإضافة إلى أصوات من كينيا، ليبيا، بابوا غينيا الجديدة، فلسطين، وترينيداد وتوباجو.

