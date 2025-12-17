أبرزهم ثلاثي الزمالك.. 11 وجهًا جديدا في قائمة مصر بأمم أفريقيا

أيام قليلة تفصل منتخب مصر عن خوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبل.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يتواجد في المجموعة الثانية، والتي تضم إلى جانبه منتخبات جنوب إفريقيا، أنجولا زيمبابوي.

وتشهد قائمة الفراعنة التي أعلنها حسام حسن مؤخرا، وجود 11 لاعبًا يتواجدون للمرة الأولى في تاريخ مشاركتهم بالبطولة القارية، أبرزهم ثلاثي الزمالك محمد شحاتة ومحمد اسماعيل وحسام عبدالمجيد.

وضمت قائمة اللاعبين الذين يتواجدون في القائمة النهائية لمنتخب مصر بأمم إفريقيا لأول مرة كلًا من: مصطفى شوبير، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمود صابر، محمد شحاتة، إبراهيم عادل، صلاح محسن، وأسامة فيصل.