يلاقي فريق مانشستر سيتي نظيره برينتفورد اليوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر، ضمن مواجهات ربع نهائي كأس كاراباو.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في كأس كاراباو والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام 9:30 مساء، وتقام المباراة على ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي.

وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية" الناقل الحصري لبطولة كأس الكاراباو، وتذاع المباراة خلال قناة "بي إن سبورت 2"

وقد توج فريق نيوكاسل يونايتد بكأس كاراباو في الموسم الماضي، بعد فوزه على ليفربول بنتيجة هدفين مقابل هدف.