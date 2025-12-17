مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

باريس سان جيرمان

- -
19:00

فلامنجو

كأس ملك أسبانيا

تالافيرا

- -
22:00

ريال مدريد

كأس كاراباو

مانشستر سيتي

- -
21:30

برينتفورد

كأس كاراباو

نيوكاسل

- -
22:15

فولهام

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في كأس كاراباو والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

05:43 ص 17/12/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    لاعبي مان سيتي
  • عرض 12 صورة
    هالاند لاعب مان سيتي
  • عرض 12 صورة
    احتفال لاعبي مان سيتي (1) (1)
  • عرض 12 صورة
    احتفال لاعبي مان سيتي بالهدف الثاني
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش ضد باير ليفركوزن (4)
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش ضد باير ليفركوزن (5)
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش ضد باير ليفركوزن (6)
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش ضد باير ليفركوزن (7)
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش ضد باير ليفركوزن (3)
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش ضد باير ليفركوزن
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش ضد باير ليفركوزن (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلاقي فريق مانشستر سيتي نظيره برينتفورد اليوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر، ضمن مواجهات ربع نهائي كأس كاراباو.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في كأس كاراباو والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام 9:30 مساء، وتقام المباراة على ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي.

وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية" الناقل الحصري لبطولة كأس الكاراباو، وتذاع المباراة خلال قناة "بي إن سبورت 2"

وقد توج فريق نيوكاسل يونايتد بكأس كاراباو في الموسم الماضي، بعد فوزه على ليفربول بنتيجة هدفين مقابل هدف.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد كأس كاراباو نيوكاسل يونايتد مباراة مان سيتي اليوم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان