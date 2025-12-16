مباريات الأمس
"ثلاثي هجومي".. تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة نيجيريا وديا

كتب - يوسف محمد:

07:08 م 16/12/2025
أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، عن تشكيل الفراعنة الرسمي، لمواجهة منتخب نيجيريا الودية، استعدادا للمشاركة في أمم أفريقيا 2025.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

وتعد هذه هي التجربة الودية الأخيرة للفراعنة، قبل المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، المقرر انطلاقها يوم 21 ديسمبر الجاري.

ويدخل منتخب مصر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد وأحمد فتوح

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية وإمام عاشور

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود صابر ومصطفي محمد

ويذكر أن منتخب مصر سيتجه إلى المغرب غدا الأربعاء 17 ديسمبر الجاري، في تمام الخامسة مساءً، للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025،

