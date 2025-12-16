مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس ملك أسبانيا

جوادالاخارا

0 0
22:30

برشلونة

مباريات ودية - منتخبات

مصر

2 1
20:00

نيجيريا

الدوري المصري الممتاز - سيدات

مسار

9 0
14:30

بيراميدز

جميع المباريات

"في أمم أفريقيا".. موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على نيجيريا وديا

كتب - يوسف محمد:

10:21 م 16/12/2025
اختتمت منتخب مصر استعداداته للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2025، بالفوز على حساب منتخب نيجيريا بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة الودية التي جمعت بين المنتخبين اليوم.

وأقيمت مباراة الفراعنة اليوم أمام نيجيريا اليوم، على ملعب "القاهرة الدولي"، في آخر تجارب الفراعنة الودية استعدادا للمشاركة في أمم أفريقيا 2025.

ويشارك المنتخب الوطني في النسخة المقبلة ببطولة كأس أمم أفريقيا، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، أنجولا وزيمبابوي".

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

ويستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب زيمبابوي، يوم الإثنين الموافق 22 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا.

والجدير بالذكر أن بطولة كأس أمم أفريقيا، تقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 من شهر يناير المقبل 2026.

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا منتخب مصر موعد مباراة مصر المقبلة أمم أفريقيا 2025

