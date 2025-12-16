"هذا المنتخب سينافس مصر على اللقب".. مصراوي يحاور مدرب أنجولا السابق عن

اختتمت منتخب مصر استعداداته للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2025، بالفوز على حساب منتخب نيجيريا بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة الودية التي جمعت بين المنتخبين اليوم.

وأقيمت مباراة الفراعنة اليوم أمام نيجيريا اليوم، على ملعب "القاهرة الدولي"، في آخر تجارب الفراعنة الودية استعدادا للمشاركة في أمم أفريقيا 2025.

ويشارك المنتخب الوطني في النسخة المقبلة ببطولة كأس أمم أفريقيا، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، أنجولا وزيمبابوي".

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

ويستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب زيمبابوي، يوم الإثنين الموافق 22 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا.

والجدير بالذكر أن بطولة كأس أمم أفريقيا، تقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 من شهر يناير المقبل 2026.

