هل يتوجه محمد صلاح إلى جدة مباشرة؟.. ليفربول يحسم الجدل

"دي مصر".. 10 صور لظهور محمد صلاح في إعلان مع بناته قبل أمم أفريقيا

أنهى الدولي المصري محمد صلاح مشاركته مع فريقه ليفربول، استعدادًا للانضمام إلى معسكر منتخب مصر، قبل خوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويستعد صلاح للانتظام في معسكر الفراعنة، الذي يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة منتخب نيجيريا وديًا، في المباراة المقرر إقامتها غدا الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى إمكانية توجه محمد صلاح إلى مدينة جدة خلال الأسبوع الجاري، وفقًا لما تردد في أحد البرامج المذاعة عبر القناة الرياضية السعودية.

وفي هذا السياق، كشف مصدر بنادي ليفربول، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، حقيقة تلك الأنباء، مؤكدًا أن محمد صلاح سيتوجه مباشرة إلى القاهرة للانضمام إلى معسكر منتخب مصر، نافيًا ما تردد بشأن سفره إلى جدة.

نتخب مصر يتواجد في المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية 2025، إلى جانب منتخبات أنجولا، جنوب أفريقيا، وزيمبابوي، ويفتتح مبارياته مع الأخير، يوم الإثنين الموافق 22 ديسمبر الجاري.