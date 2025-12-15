مباريات الأمس
10 قنوات ناقلة لمباريات نصف نهائي كأس العرب الليلة

كتب : محمد عبد الهادي

11:07 ص 15/12/2025

تتجه الأنظار مساء اليوم الإثنين، نحو مباريات نصف نهائي كأس العرب 2025، عندما يلتقي الأردن مع السعودية، والمغرب مع الإمارات.

وتشهد مباريات نصف النهائي، تغطية كبيرة من أبرز القنوات الرياضية في الوطن العربي، والتي وصل عددها لـ 10 قنوات.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، القنوات الناقلة لمباريات نصف نهائي كأس العرب كالتالي:

بي ان سبورت المفتوحة : علي سعيد الكعبي

الكأس HD1: خليل البلوشي

أبوظبي الرياضية HD1: عامر عبدالله

منصة شاشا: فهد العتيبي

دبي الرياضية HD1: حماد العنزي

الكويت الرياضية : محمد النحوي

MBC مصر 2: مدحت شلبي

MBC اكشن : أحمد النفيسة

الشارقة الرياضية : سالم السالمي

عمان الرياضيه : صلاح الحمداني

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نهائي كأس العرب الأردن السعودية المغرب الإمارات

