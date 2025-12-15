10 قنوات ناقلة لمباريات نصف نهائي كأس العرب الليلة

تتجه الأنظار مساء اليوم الإثنين، نحو مباريات نصف نهائي كأس العرب 2025، عندما يلتقي الأردن مع السعودية، والمغرب مع الإمارات.

وتشهد مباريات نصف النهائي، تغطية كبيرة من أبرز القنوات الرياضية في الوطن العربي، والتي وصل عددها لـ 10 قنوات.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، القنوات الناقلة لمباريات نصف نهائي كأس العرب كالتالي:

بي ان سبورت المفتوحة : علي سعيد الكعبي

الكأس HD1: خليل البلوشي

أبوظبي الرياضية HD1: عامر عبدالله

منصة شاشا: فهد العتيبي

دبي الرياضية HD1: حماد العنزي

الكويت الرياضية : محمد النحوي

MBC مصر 2: مدحت شلبي

MBC اكشن : أحمد النفيسة

الشارقة الرياضية : سالم السالمي

عمان الرياضيه : صلاح الحمداني