الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

0 3
16:00

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

1 1
18:30

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

ألافيس

0 1
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

ميلان

2 2
13:30

ساسولو

الدوري الإيطالي

أودينيزي

1 0
16:00

نابولي

الدوري الإيطالي

جنوى

1 2
19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

بولونيا

0 0
21:45

يوفنتوس

إبراهيم عادل ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادا لبطولة أمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

09:48 م 14/12/2025
    إبراهيم عادل يحتفل بهدفه في مرمى جيبوتي
    إبراهيم عادل من معسكر منتخب مصر
    إبراهيم عادل
    إبراهيم عادل
    إبراهيم عادل والنني بقميص الجزيرة الإماراتي (2)
    هدف إبراهيم عادل

انضم مساء اليوم الأحد الموافق 14 ديسمبر الجاري، إبراهيم عادل لاعب فريق الجزيرة الإماراتي، إلى معسكر منتخب مصر، استعدادا للمشاركة في أمم أفريقيا 2025.

وشارك عادل في مران منتخب مصر الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة نيجيريا يوم الثلاثاء المقبل 16 ديسمبر الجاري، استعدادا لأمم أفريقيا.

وشارك الحساب الرسمي، لمنتخب مصر على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لانضمام عادل لمران المنتخب، وكتب: "الجولدن بوي وصل مران الفراعنة".

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، أنجولا وزيمبابوي".

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

ويلاقي منتخب مصر نظيره منتخب نيجيريا، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 16 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

ويذكر أن النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، تقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2026.

