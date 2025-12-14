إبراهيم عادل ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادا لبطولة أمم أفريقيا

"موقف مرموش".. موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة بعد الفوز على كريستال بالاس

انضم مساء اليوم الأحد الموافق 14 ديسمبر الجاري، إبراهيم عادل لاعب فريق الجزيرة الإماراتي، إلى معسكر منتخب مصر، استعدادا للمشاركة في أمم أفريقيا 2025.

وشارك عادل في مران منتخب مصر الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة نيجيريا يوم الثلاثاء المقبل 16 ديسمبر الجاري، استعدادا لأمم أفريقيا.

وشارك الحساب الرسمي، لمنتخب مصر على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لانضمام عادل لمران المنتخب، وكتب: "الجولدن بوي وصل مران الفراعنة".

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، أنجولا وزيمبابوي".

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

ويلاقي منتخب مصر نظيره منتخب نيجيريا، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 16 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

ويذكر أن النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، تقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2026.

