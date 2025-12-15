كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين بمحافظة البحيرة لإدارتهم شبكة بث تلفزيوني لاسلكية بدون ترخيص، في إطار جهود الوزارة لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية وحماية المحتوى الإعلامي.

وأكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة أن المتهمين كانوا يستقبلون العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة، ويعيدون بثها باستخدام شفرات خاصة دون تصريح من الجهات المختصة، في مخالفة صريحة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة، وضبط بحوزتهما أدوات ومستلزمات لفك شفرات القنوات، بالإضافة إلى وحدتين معالجة مركزية وثلاث محطات لتقوية الإشارة. وعند مواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، أقرّا بممارسة النشاط الإجرامي.

واتخذت الأجهزة الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمان للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، فيما أكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات لمكافحة جميع أشكال التعدي على حقوق الملكية الفكرية وحماية المجتمع من الممارسات غير القانونية في مجال البث الإعلامي.