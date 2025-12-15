مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب

تاريخ مواجهات منتخبي السعودية و الأردن قبل نصف نهائي كأس العرب

"دي مصر".. 10 صور لظهور محمد صلاح في إعلان مع بناته قبل أمم أفريقيا

بينهم المغرب والإمارات.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

"مصريين".. 8 صور لأشباه اللاعبين العالميين مع إنفانتينو في قطر

كتب – محمد عبد السلام:

تستكمل اليوم الاثنين، الموافق 15 ديسمبر، منافسات كأس العرب موسم 2025 بمواجهات نصف النهائي، والتي ستحدد المنتخبين المتأهلين إلى المباراة النهائية.

وتمكن منتخبات المغرب، السعودية، الأردن، والإمارات من الصعود إلى المربع الذهبي بعد أداء متميز خلال مباريات الدور ربع النهائي.

مواعيد مباريات كأس العرب

المغرب ضد الإمارات - 4:30 مساء - إم بي سي مصر2، أبوظبي الرياضية 1

السعودية ضد الأردن - 7:30 مساء - إم بي سي مصر2، أبوظبي الرياضية 1