مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

المغرب (الثاني)

- -
16:30

الإمارات

كأس العرب

السعودية

- -
19:30

الأردن

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

بورنموث

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

كومو

جميع المباريات

إعلان

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب

كتب : مصراوي

04:36 ص 15/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    منتخب المغرب ضد جزر القمر (2)
  • عرض 5 صورة
    منتخب المغرب ضد جزر القمر (7)
  • عرض 5 صورة
    منتخب المغرب (4)
  • عرض 5 صورة
    منتخب المغرب ضد جزر القمر (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب – محمد عبد السلام:

تستكمل اليوم الاثنين، الموافق 15 ديسمبر، منافسات كأس العرب موسم 2025 بمواجهات نصف النهائي، والتي ستحدد المنتخبين المتأهلين إلى المباراة النهائية.

وتمكن منتخبات المغرب، السعودية، الأردن، والإمارات من الصعود إلى المربع الذهبي بعد أداء متميز خلال مباريات الدور ربع النهائي.

مواعيد مباريات كأس العرب

المغرب ضد الإمارات - 4:30 مساء - إم بي سي مصر2، أبوظبي الرياضية 1

السعودية ضد الأردن - 7:30 مساء - إم بي سي مصر2، أبوظبي الرياضية 1

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العرب مواعيد مباريات كأس العرب منتخب المغرب منتخب السعودية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية "أرض نادي الزمالك"