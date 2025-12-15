"بعد موقف ديانج".. شوبير يكشف أول تحرك رسمي من الأهلي تجاه حمدان

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الكرة المصرية السابق، عن أبرز التطورات داخل النادي الأهلي، متناولًا الملفات المتعلقة بالصفقات الجديدة وأوضاع بعض اللاعبين الحاليين في الفريق الأول لكرة القدم.

وأوضح شوبير، في تصريحات إذاعية، أن الأهلي دخل في مفاوضات رسمية مع الفلسطيني حامد حمدان، لاعب بتروجت، في إطار سعي النادي لتعزيز صفوفه خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن المفاوضات لم تصل بعد إلى مرحلة الاتفاق النهائي.

وأشار شوبير إلى أن حسين الشحات يعاني من حالة من الاستياء بسبب المقابل المالي الذي يتقاضاه، مقارنة بزملائه، ما أدى إلى شعوره بعدم الرضا داخل صفوف الفريق في الفترة الأخيرة.

وتناول شوبير أيضًا موقف المالي أليو ديانج، مؤكدًا أن مستقبله داخل الأهلي لم يُحسم بعد، سواء بالاستمرار أو الرحيل، في انتظار قرار نهائي.

كما أشار إلى أن المغربي أشرف داري، مدافع الفريق، قد يغادر الأهلي إذا لم يتمكن من استعادة مستواه الفني المعهود، رغم أن المدير الفني يس توروب ما زال يثق بإمكاناته الفنية ويعتبره عنصرًا مهمًا للفريق.

واختتم شوبير حديثه بالإشارة إلى أن يس توروب يسعى بقوة لتدعيم صفوف الأهلي بلاعبين أجنبيين، مدافع ومهاجم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتلبية احتياجات الفريق الفنية والمنافسة على البطولات المحلية والقارية.