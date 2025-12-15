السوداني: نعمل على حفظ حقوق جميع العراقيين



بغداد- (د ب أ)

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن العراق قوي بتنوع أطياف ومكونات مجتمعه القائم على أساس الوحدة الوطنية وتعزيز التعايش المشترك.

وقال السوداني، خلال استقباله أمير الإيزيديين في العراق والعالم حازم تحسين بيك إن "الحكومة تعمل على حفظ حقوق جميع العراقيين التزاماً بالدستور والقوانين التي تضمن المساواة، وعدم التمييز وحماية الهوية الثقافية والدينية".

وجدد "التزام الحكومة برعاية أبناء المكون الإيزيدي وبقية المكونات الأخرى، ودعم حقوقهم وإعادة تأهيل مناطقهم عبر إقامة المشاريع وتأمين عودة النازحين، خصوصاً بعد قرار مجلس الوزراء بتمليك العقارات والأراضي السكنية للمواطنين الإيزيديين التي عطل النظام السابق تمليكها بسبب سياساته التمييزية".

بدوره، أعرب حازم تحسين بك عن تقديره لمواقف الحكومة العراقية الداعمة والمساندة لأبناء المكون الإيزيدي وحرصه على تأمين جميع حقوقهم.