ريال مدريد يحقق الفوز على ديبورتيفو ألافيس بثنائية في الدوري الإسباني

نجح فريق ريال مدريد في تحقيق الفوز، على حساب نظيره ديبورتيفو ألافيس، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وأحرز ثنائية الفريق الملكي في اللقاء كلا من، في الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول، قبل أن يضيف زميله رودريجو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 76 من عمر المباراة.

وسجل هدف فريق ديبورتيفو ألافيس الوحيد في اللقاء اللاعب كارلوس فيسنتي، في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز رفع فريق ريال مدريد رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 39 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما توقف رصيد فريق ديبورتيفو ألافيس، عند النقطة رقم 18 في المركز الـ12 بجدول الترتيب.

ويذكر أن برشلونة يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 43 نقطة جمعهم من 17 مباراة خاضهم بالمسابقة حتى الآن.

