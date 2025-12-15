مصدر يكشف آخر تطورات تجديد عقد أليو ديانج مع الأهلي

اقترب المالي أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي، من الرحيل عن صفوف الفريق، خلال الفترة المقبلة، خاصة مع نهاية تعاقده مع الأحمر بنهاية الموسم الحالي 2025-2026.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "تجديد عقد أليو ديانج مع الأهلي، بات أمر معقد وصعب بدرجة كبيرة، خاصة مع الفارق الكبير بين طلبات اللاعب المادية وبين العرض المقدم من الأحمر".

وأضاف: "حال عدم التوصل إلى اتفاق مع اللاعب لتجديد تعاقده، سيكمل مع الفريق حتى نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي 2025-2026".

واختتم المصدر تصريحاته: "قرار استمرار ديانج داخل الفريق حتى نهاية الموسم، يأتي بعد تمسك المدرب ياس توروب باستمرار اللاعب مع الفريق، والاستفادة من إمكانياته حتى نهاية تعاقده مع الفريق".

وشارك أليو ديانج خلال الموسم الحالي رفقة النادي الأهلي، في 19 مباراة بمختلف البطولات، لم يتمكن خلالهم من تسجيل أو صناعة أي هدف.

وبشكل عام، ظهر نجم الوسط المالي مع النادي الأهلي، من الانضمام إلى الفريق عام 2019، في 232 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 7 أهداف وتقديم 11 تمريرة حاسمة.

