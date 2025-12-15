خرجت أحشائها.. مستشفى الفكرية بالمنيا ينقذ سيدة من طعن نافذ بالبطن

المنيا - جمال محمد:

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، اليوم الإثنين، نجاح الفريق الطبي بمستشفى الفكرية المركزي في إنقاذ حياة سيدة تبلغ من العمر 45 عامًا، عقب وصولها في حالة حرجة إثر إصابتها بجرح طعني نافذ بالبطن أدى إلى خروج جزء من القولون المستعرض ومنديل البطن، وتم التعامل مع الحالة على الفور ضمن جاهزية المستشفى للتدخلات الطارئة.

وأوضحت المديرية أنه تم اتخاذ قرار عاجل بإجراء عملية استكشاف بطني فوري، أسفرت عن اكتشاف ثلاثة جروح نافذة بالقولون المستعرض، وتمكن الفريق الجراحي من إصلاحها بدقة عالية، إلى جانب غسيل وتطهير تجويف البطن باستخدام المضادات الحيوية اللازمة للوقاية من العدوى، مما أسهم في استقرار الحالة وإنقاذ حياة المريضة.

وأضافت المديرية أن العملية أُجريت بنجاح على يد فريق طبي متميز ضم أطباء الجراحة د. بيتر نصر ود. صموئيل فاخر، وطبيب التخدير د. أسعد عصام، بمشاركة فنيي التخدير والعمليات وطاقم التمريض، وسط تعاون كامل بين مختلف الأقسام الطبية بالمستشفى.

وأكدت المديرية أنه عقب الانتهاء من التدخل الجراحي، تم نقل المريضة إلى وحدة العناية المركزة، حيث تخضع للمتابعة الدقيقة، وحالتها الصحية مستقرة ومطمئنة، مشيدة بجهود الأطقم الطبية والتمريضية، ومؤكدة استمرار دعمها الكامل للمستشفيات لضمان تقديم خدمة صحية متميزة والتعامل بكفاءة مع الحالات الحرجة والطوارئ.