بدء أعمال تكريك وتطهير مدخل ميناء البرلس البحري بكفر الشيخ (صور)

أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، البدء في أعمال تكريك وتعميق وتطهير مدخل ميناء البرلس البحري والمجرى الملاحي، تنفيذًا لخطة المحافظة الرامية إلى رفع كفاءة الميناء وتحسين حركة الملاحة البحرية.

وتتم الأعمال من خلال الكراكة «المروة» التابعة لشركة المقاولين العرب، وبالتنسيق مع جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط والجهات المعنية.

وأكد المحافظ أن المرحلة الأولى من الأعمال تستهدف رفع نحو 1000 متر مكعب من نواتج التطهير، بما يسهم في إزالة الترسبات التي تؤثر على عمق المجرى الملاحي، وتحقيق السيولة المطلوبة لحركة مراكب الصيد، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويخدم الصيادين والعاملين بالميناء.

وأوضح المحافظ أن أعمال التكريك والتعميق تأتي في إطار خطة متكاملة لتطوير ميناء البرلس البحري، باعتباره أحد أهم الموانئ على ساحل البحر المتوسط وركيزة أساسية لدعم قطاع الصيد البحري، مشيرًا إلى متابعة المحافظة الميدانية لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير البنية التحتية للميناء والمجاري الملاحية، لما لها من دور مباشر في تنمية الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للصيادين، وتعزيز عوامل السلامة الملاحية داخل الميناء.

وشدد على استمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال مراحل التنفيذ المختلفة لضمان تحقيق المستهدف من أعمال التطهير والتعميق، مؤكدًا أن تطوير ميناء البرلس البحري يأتي ضمن رؤية شاملة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية للمحافظة ودعم الأنشطة الإنتاجية بما يحقق التنمية المستدامة لأبناء كفر الشيخ.