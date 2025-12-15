كتب- محمد عبدالهادي:

يحتضن ستاد البيت مساء اليوم الاثنين مواجهة قوية تجمع بين منتخبي السعودية والأردن، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب 2025.

وحجز المنتخب السعودي مقعده في المربع الذهبي بعد تجاوز عقبة المنتخب الفلسطيني في الدور ربع النهائي، بينما تأهل المنتخب الأردني عقب فوز مثير على نظيره العراقي، ليضرب المنتخبان موعدًا جديدًا في صراع التأهل إلى النهائي.

موعد مباراة السعودية والأردن في نصف نهائي كأس العرب 2025

تنطلق صافرة مباراة السعودية والأردن في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وتحظى المباراة بتغطية إعلامية واسعة، حيث تُنقل عبر شبكة قنوات beIN Sports القطرية، إلى جانب قنوات الكأس، وعدد من القنوات الخليجية المفتوحة، من بينها الكويت الرياضية، دبي الرياضية، الشارقة الرياضية، عمان الرياضية، وأبوظبي الرياضية.

ويأمل المنتخب الأردني في كتابة تاريخ جديد بالبطولة، خاصة أن أفضل إنجاز له في كأس العرب كان الحصول على المركز الرابع في نسخة 1988، ويسعى لتجاوز هذا الرقم بالوصول إلى المباراة النهائية.

في المقابل، يدخل المنتخب السعودي اللقاء بطموحات كبيرة للعودة إلى منصات التتويج، بعدما كان آخر ألقابه في كأس العرب خلال نسخة 2002، ويأمل الأخضر في حصد اللقب الثالث في تاريخه، وتقليص الفارق مع منتخب العراق الأكثر تتويجًا بالبطولة برصيد أربعة ألقاب.