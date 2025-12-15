أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2025، التي من المقرر انطلاقها يوم 21 ديسمبر الجاري بالمغرب وتستمر حتى 18 من شهر يناير المقبل 2026.

وظهر نجم قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، في إعلان لإحدى شركات المشروبات الغازية، رفقة بناته مكة وكيان، قبل أيام من أمم أفريقيا للتعبير عن طموحه خلال النسخة المقبلة من البطولة.

وخلال الإعلان ظهرت مكة ابنة محمد صلاح وهى تسأله عن سبب ذهابه للتدريب في أيام الراحة الخاصة به، ليرد عليها النجم المصري، قائلا: "علشان عايز أكسب"، قبل أن تقول إليه ابنته: "انت كسبت كل حاجة"، ليرد صلاح: "لاء لسه دي مصر".

ويطمح منتخب مصر في التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب استمر لمدة 15 عاما، منذ التتويج الأخير للفراعنة عام 2010، وكذلك يسعى قائد الفراعنة محمد صلاح لحصد أول ألقابه رفقة الفراعنة.

وشارك صلاح رفقة الفراعنة، في 4 نسخ سابقة ببطولة كأس أمم أفريقيا، أعوام: "2017، 2019، 2021 و2023"، لم تمكن من حصد اللقب في أي نسخة سابقة.

وكان صلاح قريب من التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا، في مناسبتين من قبل، حيث صعد رفقة الفراعنة إلى نهائي البطولة، في نسخة 2017 بالجابون ونسخة 2021 بالكاميرون.

ويذكر، أن منتخب مصر يشارك في أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، في المجموعة الثانية رفقة كل من: "زيمبابوي، جنوب أفريقيا وأنجولا".

