القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر الثاني والأردن في كأس العرب

كتب - محمد الميموني:

12:20 ص 09/12/2025
    مران المنتخب (2)
    مران المنتخب (4)
    مران المنتخب (1)

يستعد منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، لملاقاة نظيره منتخب الأردن غداً الثلاثاء، في إطار منافسات بطولة كأس العرب.

ومن المقرر إقامة المباراة غدا الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة كأس العرب.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، رفقة كل من: "الإمارات، الأردن والكويت".

وتنقل مباراة مصر والأردن غدا، عن طريق مجموعة من القنوات الفضائية، منها: "بي إن سبورتس، أبو ظبي الرياضية ودبي الرياضية".

ويدخل منتخب مصر اللقاء وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته في بطولة كأس العرب، برصيد نقطتين، فيما يحتل منتخب الأردن صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط.

