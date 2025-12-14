سوق المستعل يتراجع.. سيارة يابانية حديثة بـ500 ألف جنيه

2025 يشهد ظهور أول سيارة 7 راكب من إم جي في مصر.. تعرف عليها

يشهد سوق السيارات المستعملة في مصر حالة من التراجع الملحوظ في الأسعار، متأثرًا بالانخفاضات الأخيرة التي طالت سوق السيارات الجديدة، وهو ما انعكس على توفر طرازات حديثة بأسعار مناسبة.

من السيارات التي تأثر سعرها في سوق المستعمل بما يحدث من تراجعات سعرية في قطاع الـ"زيرو" السيارة سوزوكي سياز السيدان اليابانية، التي يتراوح سعرها في سوق المستعمل حاليًا ما بين 500 و650 ألف جنيه، وفقًا للحالة الفنية ومستوى التجهيزات وسنة الصنع.

تعتمد سوزوكي سياز القادمة من مصنع الشركة في الهند، على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، يولد قوة 104 أحصنة، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من أربع سرعات.

وتسجل السيارة زمن تسارع من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال نحو 12 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومترًا في الساعة، بما يلبي متطلبات الاستخدام اليومي داخل المدن وعلى الطرق السريعة.

يبلغ الطول الكلي لسوزوكي سياز 4490 ملم، والعرض 1730 ملم، والارتفاع 1485 ملم، مع خلوص أرضي يصل إلى 160 ملم، فيما تبلغ سعة صندوق الأمتعة الخلفي 495 لترًا، ما يعزز من طابعها العملي.

وتضم السيارة مجموعة من تجهيزات الأمان، تشمل نظام الفرامل المانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل، ونظام مانع تشغيل المحرك ضد السرقة، إلى جانب حساسات ركن خلفية مدعومة بكاميرا خلفية.

كما تأتي مزودة بمصابيح ضباب أمامية وخلفية، مع إمكانية التحكم في مستوى الإضاءة، وجنوط رياضية مقاس 16 بوصة، بالإضافة إلى مثبت سرعة وأنظمة مساعدة للفرامل.

أما المقصورة الداخلية، فتضم فرشًا جلديًا، وزجاجًا معتمًا، وكمبيوتر رحلات، ومشغل أقراص، ومداخل توصيل متعددة، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف مكسوة بالجلد، وزر لتشغيل المحرك.

وتشمل وسائل الراحة نظام تكييف هواء أوتوماتيكي، ومرآة داخلية ذاتية التعتيم، وشاشة تحكم بقياس 4.2 بوصة، مع مرايا جانبية قابلة للطي كهربائيًا، وتطعيمات من الكروم في مقابض الأبواب وناقل الحركة والباب الخلفي.

