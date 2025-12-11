مباريات الأمس
التشكيل الرسمي لمباراة المغرب وسوريا في ربع نهائي كأس العرب

كتب : محمد خيري

04:01 م 11/12/2025
أعلن الجهازان الفنيان لمنتخبي المغرب وسوريا عن التشكيل الرسمي للمباراة المرتقبة بينهما بعد قليل ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العرب المقامة حاليًا في قطر.

تشكيل المغرب أمام سوريا

دخل طارق السكتيوي المدير الفني للمنتخب المغربي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: المهدي بنعبيد

خط الدفاع: حمزة الموساوي – مروان سعدان – سفيان بوفتيني – محمد بولقسوت

خط الوسط: محمد ربيع حريمات – أسامة طنان – أمين زحزوح – وليد الكرتي

خط الهجوم: طارق تيسودالي – كريم البركاوي

تشكيل سوريا أمام المغرب

وجاء تشكيل منتخب سوريا بقيادة المدير الفني خوسيه لانا كالتالي:

حراسة المرمى: إلياس هدايا

خط الدفاع: أحمد فقا – عبد الرازق محمد – خالد كردغلي – زكريا حنان

خط الوسط: سيمون أمين – إلمار إبراهيم – محمد الصلخدي – محمود الأسود – محمود المواس

خط الهجوم: أنطونيو يعقوب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

المغرب منتخب المغرب منتخب سوريا كأس العرب

