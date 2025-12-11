التشكيل الرسمي لمباراة المغرب وسوريا في ربع نهائي كأس العرب

بين قصف منزله وتأهل فلسطين.. محمد صالح لاعب الفدائي خلال عامين

أعلن الجهازان الفنيان لمنتخبي المغرب وسوريا عن التشكيل الرسمي للمباراة المرتقبة بينهما بعد قليل ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العرب المقامة حاليًا في قطر.

تشكيل المغرب أمام سوريا

دخل طارق السكتيوي المدير الفني للمنتخب المغربي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: المهدي بنعبيد

خط الدفاع: حمزة الموساوي – مروان سعدان – سفيان بوفتيني – محمد بولقسوت

خط الوسط: محمد ربيع حريمات – أسامة طنان – أمين زحزوح – وليد الكرتي

خط الهجوم: طارق تيسودالي – كريم البركاوي

تشكيل سوريا أمام المغرب

وجاء تشكيل منتخب سوريا بقيادة المدير الفني خوسيه لانا كالتالي:

حراسة المرمى: إلياس هدايا

خط الدفاع: أحمد فقا – عبد الرازق محمد – خالد كردغلي – زكريا حنان

خط الوسط: سيمون أمين – إلمار إبراهيم – محمد الصلخدي – محمود الأسود – محمود المواس

خط الهجوم: أنطونيو يعقوب