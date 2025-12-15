ضبط 120 ألف مخالفة مرورية وحالات تعاطي المخدرات للسائقين في 24 ساعة

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 120095 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1398 سائقًا، تبين إيجابية 68 حالة تعاطي مواد مخدرة منهم.

وفي إطار الحملات المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 755 مخالفة مرورية متنوعة شملت تحميل ركاب مخالف، مخالفات شروط التراخيص، وأمور تتعلق بأمن ومتانة المركبات، وفحص 105 سائقين تبين إيجابية 6 حالات لتعاطي المخدرات، وضبط عدد من المحكوم عليهم بإجمالي 12 حكمًا، مع التحفظ على سيارة لمخالفتها قوانين المرور.

واتخذت الأجهزة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المخالفات والمضبوطات.

