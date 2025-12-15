"الترجمة الفورية في AirPods".. أبرز مميزات تحديث آبل الجديد

أطلقت شركة آبل النسخة النهائية من نظام iOS 26.2 لهواتف آيفون العاملة بتحديث iOS 26 مصحوبة بمجموعة من التحسينات إلى جانب تحديثات فرعية لأجهزة الشركة الأخرى العاملة بأنظمة macOS و iPadOS و visionOS و watchOS

تحديث أبل الجديد

يقدم التحديث الجديد خيارات أوسع لتخصيص شاشة القفل عبر التحكم في مستوى التعتيم كما يتيح مشاركة ملفات AirDrop مع أشخاص خارج جهات الاتصال باستخدام رمز يكتب مرة واحدة.

ويستفيد مستخدمو آيفون من ميزة “طارئ Urgent” في تطبيق التذكيرات التي تسمح بضبط تنبيه تلقائي عند حلول موعد المهمة مع إصدار الهاتف تنبيها صوتيا في الوقت المحدد، بينما يضيف التحديث ميزة الترجمة الفورية في سماعات AirPods للمستخدمين داخل الاتحاد الأوروبي بعد تأجيل سابق مرتبط بالمتطلبات التنظيمية.

وفي الولايات المتحدة يدعم iOS 26.2 تنبيهات السلامة المحسنة لإبلاغ المستخدمين بالتهديدات الوشيكة مثل الفيضانات والكوارث الطبيعية مع عرض خريطة المناطق المتأثرة وروابط لإرشادات السلامة.

ويشمل التحديث أيضا تحسينات لتطبيق Apple Podcasts من أبرزها التوليد التلقائي لفصول الحلقات باللغة الإنجليزية عند غياب إضافتها من الناشر وإضافة روابط زمنية تظهر في لحظات محددة من الحلقة عند الإشارة إلى عناصر أو برامج أخرى.

فيما يخص أجهزة أخرى أضاف تحديث Apple TV 4K و Apple TV HD إمكانية إنشاء ملفات شخصية دون حساب آبل مع وضع مخصص لتقييد المحتوى وفق الفئة العمرية واستعاد تحديث iPadOS 26.2 ميزة السحب والإفلات المتعدد للمهام بعد إزالتها في النسخة الأولى من iPadOS 26 لتسهيل إدارة التطبيقات ضمن واجهة المهام المتعددة.

أما تحديث watchOS 26.2 فيوفر تنبيهات السلامة المحسّنة نفسها مع تعديلات في تصنيف الدرجات داخل ميزة درجة النومSleep Score.